Spigno Saturnia, panchine rosse contro il femminicidio

L’amministrazione comunale di Spigno Saturnia e il coordinamento Donne dell’ANPI di Formia, con le testimonianze dell’associazione Veronica De Laurentiis Onlus, vogliono dare luogo ad una iniziativa simbolo di contrasto al fenomeno che vede continuamente le Donne vittime di soprusi di ogni genere, di violenza verbale e fisica, che spesso le porta alla morte per mano dell’uomo che dice di amarla.

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, saranno installate due panchine, una di colore rosso e l’altra grezza che sarà spennellata simbolicamente con il colore rosso dalle donne e dalle ragazze presenti all’iniziativa, che si terrà sabato 27 novembre alle ore 10.00 presso la villetta comunale di Spigno Saturnia.

Inoltre, saranno piantati due alberi, che richiamano con il loro foliage il colore rosso, un brachychiton acerifolius (l’albero della fiamma) e un acer rubrum (acero rosso), oltre alla posa di vasi con ciclamini rossi.

L’evento si terrà nel rispetto delle norme per la prevenzione alla diffusione del covid19.