Stabilimento Militare di Serapo, nuova gara di affidamento in concessione

L’Agenzia Industrie Difesa, per il tramite della sua Unità Produttiva di Gaeta, in ossequio all’esigenza di garantire i principi di correttezza dell’azione amministrativa in un contesto di legalità e nel rispetto della concorrenza, quali fattori premianti per la fornitura dei un servizio in linea con tutti gli standard giuridici e di mercato, ha inteso bandire il 15 febbraio 2023 una gara a procedura aperta per l’affidamento in Concessione del Servizio di gestione dell’organismo di protezione sociale “Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa e Stabilimento Balneare Militare di Serapo dipendenti dal Ce.De.CU. di Gaeta”.

Ciò in considerazione dell’importanza istituzionale e funzionale ricoperta dagli Organismi di Protezione Sociale (OPS) nell’ambito dell’Amministrazione Difesa e delle Forze Armate, la cui precipua finalità risiede nel garantire un luogo di aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie nonché il mantenimento in efficienza psicofisica del personale militare.

Atteso che il prefato bando è stato oggetto di sospensione in sede cautelare da parte dell’autorità giudiziaria competente, nelle more della definizione del giudizio di merito e nell’intento di favorire, con ogni consentita urgenza, l’utilizzo da parte degli aventi titolo delle strutture degli Organismi di Protezione Sociale, è stato determinato l’annullamento in autotutela del citato bando. Conseguentemente, l’Agenzia Industrie Difesa sta provvedendo ad indire una nuova gara al fine di affidare la gestione dell’OPS secondo la normativa di settore e nel rispetto delle norme di evidenza pubblica.

Nell’attesa dell’espletamento della nuova procedura per l’affidamento in concessione del citato OPS dipendente dal Ce.De.CU. di Gaeta, e con l’obiettivo di provvedere quanto prima a realizzare tutti i necessari adeguamenti per l’inizio della stagione estiva, l’Amministrazione si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie a mitigare i rischi dell’attuale situazione ponendo in sicurezza lo Stabilimento Balneare Militare di Serapo.

Comunicato stampa Agenzia industrie difesa