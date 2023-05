Strade della provincia di Latina, 543 multe nel mese di aprile

La Polizia Stradale di Latina ha adottato, nel mese di aprile, una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campo sulle arterie maggiormente trafficate della provincia 224 pattuglie. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 152 soccorsi a terzi).

Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, e ulteriori servizi sono stati programmati per verificare l’R.C.A., il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, i trasporti eccezionali, il divieto di uso dei telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, il controllo degli pneumatici, il trasporto di merci pericolose, di animali vivi e quello di sostanze alimentari. Non sono mancati innumerevoli operazioni dedicate al controllo della velocità, tramite l’utilizzo del telelaser, che hanno portato a contestare 89 infrazioni al CDS per eccesso di velocità e velocità pericolosa. In totale, sono stati controllati circa 1.000 veicoli e circa 1.200 persone; inoltre, sono stati elevati 534 verbali al CDS per svariate infrazioni (norme comportamentali, utilizzo del telefonino alla guida, mancato uso dei sistemi di ritenuta, ecc.). 14 patenti e 17 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 1.003. Sono stati rilevati 32 incidenti, di cui 21 con lesioni (39 sono state le persone che hanno riportato ferite ed 1 deceduta) e 10 con soli danni alle cose. Per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 13 automobilisti; inoltre, la locale Squadra di P.G. sezionale ha effettuato verifiche presso le aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo, altresì, controlli amministrativi presso autoricambi, officine ed autodemolizioni. 9 persone sono state denunciate all’A.G.

Numerosi gli incontri nei vari istituti scolastici effettuati da personale specialistico dipendente, al fine di trasmettere agli studenti i concetti dell’educazione stradale e della legalità sulla rete viaria, nonché i controlli agli autobus in occasione di gite scolastiche.