Street Food Festival – Summer Edition 2023: musica e divertimento il 15 ed il 16 luglio a Fondi

È ufficialmente partito il countdown per lo Street Food Festival – Summer Edition 2023: due giorni di musica, cibo da strada, divertimento e intrattenimento all’ombra del Castello Caetani

Due le aree interessate (Piazza Duomo e Piazza Matteotti) dall’evento tra i più attesi dell’estate, in programma dal tramonto di sabato 15 luglio a domenica notte.

«Per questa sesta edizione – spiega il presidente dell’Associazione Utopia Antonio Simonelli – abbiamo messo a punto un programma esclusivamente serale anche perché, purtroppo, il gran caldo non consentirebbe di organizzare le iniziative che tanto successo hanno avuto in primavera. La Summer Edition 2023, in linea con il programma “Fondi sotto le stelle”, sarà quindi interamente serale e prevalentemente dedicata a giovani e ragazzi. La macchina organizzativa lavora senza sosta ormai da settimane affinché tutto funzioni per il meglio. Prevediamo infatti il pubblico delle grandi occasioni per via dell’afflusso turistico estivo che, nei weekend di luglio, è già piuttosto intenso nella nostra città. Quanto alle proposte culinarie si proseguirà secondo quella che sta risultando una formula di successo che piace al pubblico e fa bene all’economia del centro storico: cibo da strada, comodamente consumabile tra una chiacchierata, un ballo e una passeggiata, a base di prodotti locali, preparati dalle numerose attività del territorio coinvolte».

«Dopo il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza e prima della comicità di Biagio Izzo – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – un evento dedicato soprattutto ai ragazzi allo scopo di diversificare la programmazione e offrire una proposta che interpreti i gusti e le aspettative di ogni fascia della popolazione».

«Con la sesta edizione – conclude il delegato del Centro Storico Cristian Peppe – possiamo dire che stiamo raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio del format ossia fidelizzare il pubblico e abituarlo, con grandi eventi che si ripetono in ogni stagione, a vivere il centro storico anziché “scappare” come accadeva in passato, nei comuni limitrofi. Un trend che sta dando grandi benefici anche ai pub, ai ristoranti e ai locali ubicati nei vicoli e nel cuore cittadino. Un grande ringraziamento come sempre va ad Antonio Simonelli e allo staff organizzativo composto da decine di infaticabili, creativi e motivati ragazzi».

15 luglio 2023

PIAZZA MATTEOTTI

20:00 Dj set Matteo Lika

22:30 Bucalone

00:30 Dj Set Giandomenico Di Vito





PIAZZA DUOMO

19:30 Dj set

21:30 Band moondance revival 70/80/90

23:30 Lost in the Week



16 luglio

PIAZZA MATTEOTTI

19:30 Gli Allas band

21:30 Dj set Matteo Lika

22:30 Juicy Fruits band

00:30 Dj set Alex gatta



PIAZZA DUOMO

19:30 Dj set

21:30 Seventy-Five band

23:30 Beats generation