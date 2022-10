Street Food Halloween Edition: appuntamento nel centro storico di Fondi il 30 e 31 ottobre

Torna e raddoppia il Fondi street food che, in occasione dell’edizione di Halloween, durerà due giorni e vedrà alternarsi un esercito di artisti.

L’appuntamento è per domenica 30, dalle 18:00 alle 2:00 e lunedì 31, in Piazza Duomo e Piazza Matteotti, per l’intera giornata con cibo da strada, specialità autunnali, musica e divertimento fino a notte fonda.

Tante le novità di questa quarta edizione che, come ormai da tradizione, prevede proposte culinarie, musicali e di intrattenimento per ogni fascia di età. Altra innovazione della Halloween Edition è la collaborazione con la Futsal Basic Academy che darà vita, in Piazza Unità d’Italia, ad un piccolo grande evento sportivo dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni. Come sempre, momenti clou della manifestazione saranno il pre e il dopo cena con un programma tutto da ballare dal tramonto a notte fonda.

L’evento, che tra l’entusiasmo dei giovani e delle famiglie, ormai da quattro edizioni coinvolte moltissime attività e decine di artisti, si propone di attrarre giovani e visitatori dai comuni limitrofi e di dare un’iniezione di vita e movimento in tutto il centro storico.

«Un grande ringraziamento va ai numerosi pub e ristoranti aderenti – commenta Antonio Simonelli, presidente dell’Associazione organizzatrice “Utopia” – perché dietro a questa due giorni c’è davvero un enorme lavoro ed è anche grazie alla collaborazione e al supporto reciproco di tutti gli attori se è possibile far girare alla perfezione una macchina organizzativa complessissima. Un altro sentito ringraziamento va al Comune di Fondi che da quasi un anno supporta la manifestazione e a tutti gli artisti, le scuole di ballo e ai giovani collaboratori della nostra associazione».

«Prosegue il percorso di valorizzazione del cuore della nostra città – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e il delegato al centro storico Cristian Peppe – il successo riscosso dalla pedonalizzazione sperimentale di Piazza Duomo e dalle varie edizioni dello street food ci suggeriscono di continuare a percorrere la strada intrapresa per far vivere, anche con eventi giovanili e innovativi, sempre più i nostri vicoli, le piazze e la parte più antica e preziosa della nostra città. Un’atmosfera di festa che tanto bene fa all’umore e all’economia».

Plaudono all’iniziativa, per i riscontri positivi ognuno nel proprio settore di competenza, anche gli assessori alle Attività Produttive Stefania Stravato e al Turismo Vincenzo Carnevale che hanno collaborato all’organizzazione amministrativa dell’evento.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Utopia” con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di Confcommercio Lazio Sud, Croce Rossa Italiana, Comitato di Fondi, Falchi di Pronto Intervento e Consorzio Fondi Più. Media partner dell’evento Radio Show Italia 103.5.

PROGRAMMA STREET FOOD HALLOWEEN EDITION

DOMENICA 30

Piazza Duomo

19:00 – DaDà live music band

21:00 – Fritto Funk’ vinyl dj set

23:00 – Live dj set by Lil & Fiesta

Piazza Matteotti

18:00 – Esibizione della scuola di ballo Top Dance Fondi

19:30 – Vinyl set by Lorenzo Brady

21:30 – After Dark live band music

23:30 – Live dj set by Fabio Guglietta

LUNEDI’ 31

Piazza Duomo

13:30 – Uè Man, tributo a Pino Daniele

15:30 – Artisti di strada e spettacolo dei burattini

18:00 – Mama’S bag band

21:45 – 50 Special live band

23:30 – Ermendada live band

Piazza Matteotti

12:00 – SO 70’s disco live band

13:30 – Vinyl set by Lorenzo Brady

16:00 – Esibizione danza classica e moderna delle allieve della Joydance

18:30 – Esibizione aerea della scuola di danza Fondi Ballet

20:30 – La tribù di Jovanotti live band

22:00 – In pieno Rock&Roll Luciano Ligabue Tribute band

Piazza Unità d’Italia

10:30 – Street Futsal Basic Academy (mini campetto 3vs3 per 6-10 anni), attività psicomotorie, percorsi e giochi (2/4 anni), foto e palloncini omaggio. Con la partecipazione della Società internazionale Compassion Italia a sostegno di un progetto sulla disabilità