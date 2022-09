Targa alla carriera all’Onorevole di New York Tony D’Urso

Venerdì 30 settembre il sindaco di Formia Gianluca Taddeo conferirà una targa alla carriera all’onorevole Tony D’Urso di New York. Nato a Maranola, Antonio D’Urso si trasferì con molti dei suoi fratelli a New York in giovanissima età. Una vita di sacrifici e di lavoro come molti dei nostri concittadini emigrati. Riuscì a laurearsi già padre di famiglia, lavorando di giorno e studiando la notte.

Una carriera presso il Comune di New York divenendo dirigente all’edilizia pubblica. Non dimenticando le sue origini si dedica anima e corpo a due attività. La prima è quella filantropica sostenendo decine di associazioni umanitarie e recandosi in diverse parti degli Stati Uniti e del Mondo ogni anno per la costruzione di abitazioni nei paesi più poveri. La seconda è l’attività politica. Attivista del partito democratico è stato prima diverse volte consigliere di zona poi eletto per diversi mandati come Deputato dello Stato di New York. Ha lavorato molto in questi anni per far conoscere la storia dei suoi genitori visti alcuni diari di guerra rinvenuti di famiglie ebree che il papà Giuseppe aveva aiutato durante l’occupazione tedesca. Il libro che ne è uscito fuori è stato donato anche a Sua Santità Papa Francesco che ha ricevuto l’Onorevole D’Urso in Vaticano.

L’incontro è stato promosso da diverse associazioni tra cui “Il Setaccio”, il Centro anziani “G. De Meo”, Maranola Nostra, comitato “Celebrazioni centenario prima guerra mondiale” e Terraurunca. La targa verrà consegnata domani alle ore 17.00 a Maranola presso la Delegazione Comunale e verrà preceduta da una pièce teatrale dell’Ass. Il Setaccio.