Teatro, a Itri è “Sipario d’Autore”

Ad Itri quarta edizione per Sipario d’Autore Rassegna d’Arte e Spettacolo.

Sulla scia del grande successo avuto con le scorse edizioni torna “Sipario d’Autore” Rassegna d’Arte e Spettacolo in scena nell’arena Museo del Brigantaggio in Corso Appio Claudio 268 a Itri.

Con il Patrocinio del Comune di Itri e l’Assessorato Cultura Itri in Europa,la Rassegna con la Direzione Artistica di Robert Rivera e Claudio Musetti, vedrà in scena quattro spettacoli presentati da Valeria Martone.

Si parte giovedì 4 agosto alle ore 21.15 con i Di Gei’s e lo spettacolo ‘O Segreto ‘e Pulcinella. Un incontro tra Pulcinella e San Gennaro impegnati a discutere scherzosamente sulle vicende pre e post pandemia in una cornice con i più grandi successi della musica Napoletana Classica e Moderna. A seguire giovedì 11 Agosto la Compagnia Teatrale le Maschere con la Regia di Claudio Musetti porteranno in scena una commedia dal titolo “…e che Dio me la mandi….Bona!!!”,protagonisti tre peccatori dei giorni nostri alle prese con un susseguirsi di situazioni ed equivoci divertenti e tante risate. Il 19 agosto alle ore 21.15 è la volta della Cantina Teatrale La Luccicanza, diretti dal Regista Diego Sasso, che omaggerà il grande Rino Gaetano con uno Spettacolo Teatrale Musicale. Oltre al protagonista, musicisti, attori, ballerine in una carrellata dei suoi versi e canzoni che hanno saputo comunicare con estrema intelligenza e perpetuo sorriso. A chiudere la kermesse il 26 agosto la Compagnia Teatrale La Matassa con una commedia brillante che sa unire risate e spunti di riflessione dal titolo “Ad Maiora” con la Regia di Umberto Maria Sasso e le Musiche originali del Maestro Umberto Scipione. Ogni serata sarà aperta da una performance artistica. Radio Ufficiale dell’evento Radio Spazio Blu e Media Partner Robert Rivera Press Events.

Quattro appuntamenti imperdibili in un ambiente esclusivo dove sarà come sentirsi a casa.