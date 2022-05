Tecnici pontini sull’altare ai giochi panasiatici di Hanoi

Momenti di gloria anche per fisioterapisti pontini nei 31esimi Giochi Panasiatici di Hanoi, più propriamente chiamati “Giochi del mare del South Est asiatico” in programma nella capitale dell’ex Vietnam del Nord dal 12 al 23 maggio. Il vincitore nella gara del salto con l’asta, il filippino Ernest J. Obiena, classe ’95, è stato seguito, dall’osteopata e fisioterapista Antonio Guglietta, conclamato professionista in questi settori, il quale, nativo di Sperlonga, vive a Itri e opera nell’ambito pontino, ricoprendo anche questo incarico per le federazioni di alcune discipline sportive partecipanti ufficialmente a Olimpiadi, campionati nazionali, europei e mondiali. Obiena, ha vinto la gara che era già in programma nell’edizione del maggio 2021, rinviata a causa del covid, con la misura di 5metri e 46 cm, battendo il suo stesso precedente record della manifestazione, 5 metri e 45, ottenuto nel 2019.

Il filippino ha pure provato a saltare la misura di 5 metri e 94 ma ha fallito i tentativi per poco anche per le condizioni metereologiche avverse. Sesto nel ranking mondiale, si riproporrà sulla scena sportiva di questi Giochi il prossimo anno, in Cambogia.

Obiena si allena a Formia, dove vive da diversi anni, sotto la guida tecnica di Vitaly Petrov, uno degli allenatori più esperti e vincenti nel panorama mondiale del salto con l’asta. Il tecnico pontino lo segue dal 2020 insieme a Niko Viscusi, figlio di Damiano, da sempre collaboratore di Vitaly con i suoi atleti. Purtroppo Niko non è potuto partire per Hanoi dove doveva recarsi solo lui, dopo che Guglietta aveva trattato Obiena il giorno prima nel suo studio, assicurandosi che tutto fosse in ordine ma, la mattina della partenza, Niko è risultato positivo al Covid e, nel giro di due ore, ha dovuto fare le valigie il tecnico sperlongano che era in procinto di prendere parte, come atleta con un tempo da medaglia, al meeting Master di nuoto, <Trofeo Fritz Dennerlein> a Napoli, dove lo aspettava una sicura ottima performance. Al rientro a Formia, avvenuto ieri (lunedi), il team ha comunicato che ora curerà l’ultima parte della preparazione del saltatore filippino in vista delle prossime tappe di Diamond League e del mondiale di Luglio in Oregon .

Orazio Ruggieri