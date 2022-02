Tempo di investimenti: tutti i trend 2021-2022

Un buon numero di italiani continua a sostenere lo svantaggio di tenere i propri soldi sul conto corrente, poiché il denaro potrebbe svalutarsi a causa dell’inflazione, e naturalmente si rinuncerebbe anche alla possibilità di ottenere guadagno. In altri termini, conviene sempre investirli, facendo ovviamente attenzione al grado di rischio ed evitando di fare il passo più lungo della gamba. Ecco perché oggi scopriremo insieme su cosa è consigliato investire nel 2021 e quali sono tutti i trend del 2022.

Quali sono i trend più apprezzati nel settore degli investimenti

Fra le opzioni in assoluto più gettonate si trova il mercato delle criptovalute, che interessa molti Millennials in quanto particolarmente redditizio. Di contro, si tratta anche di uno dei settori più rischiosi, per via della sua elevata volatilità, e per i valori che salgono e scendono continuamente. In sintesi, per poter sfruttare questo mercato in modo fruttuoso bisogna avere molta esperienza e diverse competenze avanzate. Se, invece, ci si sposta su settori meno rischiosi, ecco i vari investimenti “a pacchetto” proposti dagli istituti finanziari. Alcuni di questi propongono delle opzioni nel mercato del made in Italy, mentre altre soluzioni riguardano mercati stranieri, come quello cinese o americano.

Inoltre, ci sono dei settori in particolare che, al momento, sembrano rivelarsi più fruttuosi di altri. Si fa ad esempio riferimento al comparto del design sostenibile e della mobilità elettrica, insieme alla transizione ecologica e alla sicurezza informatica. In questa lista figurano anche altri scomparti come il food & beverage, che è andato incontro ad un boom specialmente in chiave digitale. In altre parole, con un pizzico di studio, è possibile ritagliarsi diverse opportunità per investire contenendo i rischi e ottenendo un buon ritorno economico.

Consigli su come investire nel 2021 ed errori da evitare

Come anticipato, sono diversi i mercati su cui attualmente è possibile investire; per farlo in modo vantaggioso, però, è necessario partire da una buona base, scegliendo la giusta collocazione del proprio denaro, oltre che da un’idea di investimento alquanto concreta. Per coloro che volessero riporre i propri soldi in un luogo sicuro, infatti, al fine di poterli investire e ricavare dunque un guadagno, è possibile far riferimento ad alcune soluzioni finanziarie specifiche, come ad esempio il conto vincolato di Santander Consumer Bank, caratterizzato da un buon tasso di rendimento.

In secondo luogo, si suggerisce di partire sempre da una strategia d’investimento ben precisa: la sua mancanza, non a caso, rappresenta uno degli errori più comuni in assoluto, compiuti da chi si affaccia per la prima volta su questo settore. Inoltre, è bene imparare che la diversificazione del portafoglio investimenti rappresenta la chiave, sia per diminuire le fonti di rischio, sia per aumentare le proprie possibilità di guadagno. Fondamentale, poi, fissare degli obiettivi su un determinato periodo di tempo, in quanto la fretta raramente assicura benefici, e, di conseguenza, è importante mantenere la calma e avere pazienza. Infine, non bisogna mai sottovalutare l’inflazione: sapere anticipatamente come agire in questi casi, aiuterà ad affrontare il tutto con più sicurezza.