Tentato di asportare gasolio da una clinica di Formia. Due arresti

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della

Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari – del N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un 55enne ed un 19enne, entrambi di Qualiano (NA), resisi responsabili di tentato furto. I predetti, nella decorsa mattinata, hanno tentato di asportare gasolio da una nota clinica di Formia, non riuscendovi per essere stati disturbati da quel personale sanitario. Le immediate ricerche poste in essere dai militari dell’Arma hanno consentito di localizzare i predetti in Scauri di Minturno a bordo di un furgone, all’interno del quale vi era materiale atto allo scasso, nonché una pompa di aspirazione e tre taniche da mille

litri, una delle quali contenente circa 40 litri di gasolio. Gli arrestati, su disposizione dell’A.G., sono trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Scauri di Minturno in attesa di udienza di convalida.

Comunicato stampa