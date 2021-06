Tentato furto al distributore automatico, 20enne denunciato

Nel corso del primo pomeriggio, in Scauri Di Minturno, al termine di mirata attività investigativa, i militari della locale stazione carabinieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di “tentato furto aggravato in concorso” un 20enne del luogo, per essere stato identificato quale autore, unitamente ad altra persona al momento sconosciuta, del tentato furto in danno della gettoniera del distributore automatico posto all’esterno di un esercizio commerciale del centro.

L’attività delittuosa è stata interrotta al sopraggiungere di una pattuglia della compagnia di Formia Nor- sez. radiomobile.