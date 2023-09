Terminati importanti lavori di ammodernamento reti nel Sud Pontino

Prosegue il piano di risanamento reti, ammodernamento impianti e recupero della risorsa idrica di Acqualatina, un progetto che interessa l’intero territorio dell’Ato4.

Nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 settembre sono stati eseguiti importanti interventi di ammodernamento sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale Capodacqua, a servizio dei Comuni di Castelforte e S.S. Cosma e Damiano.

Il primo intervento, propedeutico alla risoluzione del problema, è stato eseguito nella giornata del 6 settembre, con una squadra al lavoro fino a tarda notte. Nella giornata del 7 settembre, poi, il gestore è intervenuto con due squadre al lavoro in parallelo con conclusione lavori nella serata.

Gli interventi hanno permesso di recuperare il 30% della risorsa idrica destinata ai due Comuni del Sud Pontino, con un netto miglioramento del servizio ai cittadini.

Per far fronte alle esigenze della cittadinanza, oltre a un massiccio piano di comunicazione capillare con invio di email, PEC e SMS, Acqualatina ha posizionato 8 autobotti per tutta la durata degli interventi.

La Società si scusa con i cittadini per le difficoltà vissute a causa dei lavori e ringrazia le Amministrazioni Comunali di Castelforte e S.S. Cosma e Damiano per il supporto e la collaborazione, e i proprietari dei terreni che hanno permesso l’accesso ai tecnici nelle loro proprietà private, imprescindibili per l’esecuzione delle attività.

Eventuali fenomeni di torbidità sono da considerarsi transitori e legati alla riapertura del flusso idrico.

