L’ANAS ha reso nota l’Ordinanza n. 546/2020/RM con la quale si stabilisce la chiusura al traffico della SS7 Appia dal km 104+170 al km 101+000 Galleria Tempio di Giove, canna sud su tutte le corsie a partire dalle ore 11 del 2 dicembre 2020 e fino alle ore 22 del 19 dicembre 2020.

La Galleria è entrata a far parte della rete trans-europea TEN, categoria che richiede l’esecuzione di lavori di adeguamento in base al D.lgs. 264/06. Tali interventi rendono necessaria la parziale chiusura per il periodo indicato. Il traffico verrà deviato in canna nord dal Km 101+000 al km 104+170 dove verrà istituito il doppio senso di marcia.

Inoltre, con l’Ordinanza n. 531/2020/RM, ANAS informa che la Strada Statale 699 “Abbazia di Fossanova” (la cosiddetta Frosinone-Mare), a partire dal 23 novembre e fino al 6 gennaio 2021, è interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+00 al km 20+500, con attivazione di sensi unici alternati e impianti semaforici mobili.