Terracina, incendio in abitazione

La squadra territoriale VVF di Terracina (3A) è intervenuta ieri pomeriggio a Terracina, località San Silviano, a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio di un’abitazione.

Arrivati sul posto si riscontrava la presenza di un incendio all’interno di una abitazione bifamiliare. Le fiamme, al nostro arrivo, avevano già distrutto una stanza e il sovrastante tetto in legno. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a contenere le fiamme e non farle propagare negli altri vani. Successivamente, in collaborazione con la Polizia di Stato, si effettuava un accurato controllo dei luoghi, acquisendo anche informazioni dai proprietari, per risalire alle cause che, stando a quanto appreso, potrebbero essere di natura accidentale. Non si registrano persone coinvolte.