Terracina, Orchestra di Fiati Anxur Music Ensemble in concerto

L’Orchestra di Fiati Anxur Music Ensemble torna a esibirsi con il “Concerto per la passione”, II edizione, domenica 2 aprile 2023 alle ore 19.00 nella Chiesa di San Domenico Savio a Terracina. A un anno dal debutto, l’ensemble diretto dal Maestro Luca Cervoni offre un nuovo, grandioso spettacolo musicale al pubblico. L’orchestra, infatti, eseguirà un concerto dal programma ricco e variegato, che spazierà da brani originali per banda alla musica classica di autori come Mozart, Holst, Doss, Frisina, Ravel. Per l’occasione, in quella che vuole diventare una bella tradizione, Anxur Music Ensemble sarà accompagnato da un grande coro straordinariamente composto da quattro compagini artistiche del territorio: il Coro Myricae diretto da Savina D’Andrea, la Schola Cantorum Sant’Antonio di Padova diretto da Claudia Velocci, la Corale polifonica città di Pontinia diretta da Roberta Cappuccilli e, novità di quest’anno, dal Coro polifonico città di Lenola-Fondi, diretto dai maestri Gianni Mastromanno e Maria Civita Marrocco. Un’unione artistica che incarna perfettamente lo spirito di Anxur Music Ensemble, suonare in amicizia, divertendosi e con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo unico nel suo genere. Come di consueto il concerto avrà un nobile fine: raccogliere fondi a favore della Fondazione Gregorio Antonelli, ente che da tempo si occupa di offrire importanti servizi alla città. Presenterà il concerto Fabio Arduini, l’evento si svolge sotto il patrocinio del Comune di Terracina con ingresso libero. Appuntamento da non perdere, quindi, per gli amanti della Musica domenica 2 aprile alle ore 19.00 presso la chiesa di San Domenico Savio nel quartiere Arene a Terracina.