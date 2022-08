Terracina, sequestrate attrezzature balneari pre-posizionate abusivamente su spiaggia libera

Nella mattinata del 18 agosto 2022 i militari della Guardia Costiera di Terracina, assieme agli agenti della Polizia Locale, hanno sgomberato da un copioso quantitativo di attrezzature balneari lasciate incustodite un tratto di spiaggia libera nella parte occidentale del litorale di Terracina, in prossimità della foce del fiume Sisto.

Più di 1200 oggetti tra lettini, ombrelloni, sdraio e simili sono stati sottoposti a sequestro e rimossi, restituendo alla libera fruizione circa un chilometro di litorale, che sino al momento dell’operazione risultava occupato preventivamente da ignoti con le proprie attrezzature al fine di accaparrarsi stabilmente le porzioni di spiaggia prescelte.

Lasciare inutilizzati ombrelloni, sdraio, lettini e simili sulla spiaggia libera costituisce infatti condotta vietata da tutte le vigenti Ordinanze Balneari Comunali, in quanto preclude alla generalità della popolazione la possibilità di fruire liberamente della spiaggia stessa.

La Guardia Costiera ricorda che oltre al divieto di lasciare sulla spiaggia le attrezzature balneari inutilizzate, vige, anche sulle spiagge libere, il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio e lettini la fascia dei cinque metri dalla battigia, da lasciare libero per il transito e per le operazioni di soccorso.