La sera del 05.11.2020, i carabinieri della locale compagnia – nucleo operativo e radiomobile, traevano in arresto in flagranza di reato, F.F. di anni 42 residente a Cisterna di Latina (LT).

L’uomo, dopo aver asportato diversa merce dall’interno del supermercato “Conad” sito in Terracina, tentava di dileguarsi. Prontamente bloccato dai militari, è stato arrestato per furtoaggravato in concorso, e parte della refurtiva, quantificata in euro 500,00 circa rinvenuta e restituita al proprietario. Unitamente al 42enne è stata denunciata una donna sempre di cisterna, per il concorso nel furto, la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori.