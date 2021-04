Test molecolari al comando di polizia locale di Fondi: 26 tamponi tutti negativi

Sta pian piano tornando alla normalità la situazione nel comando di polizia locale di Fondi. Dopo le analisi effettuate su un campione risultato positivo alla variante brasiliana, gli agenti in servizio sono infatti stati sottoposti a monitoraggio mediante test molecolare.

Il report dello screening, che ha riguardato in totale 26 persone e ha confermato per tutti la negatività dei numerosi tamponi rapidi effettuati nei giorni precedenti, è arrivato sabato mattina e ha fatto tirare un sospiro di sollievo al comandante Giuseppe Acquaro, al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e all’intera città.

Le difficoltà, tuttavia, non sono finite: attualmente ci sono infatti ancora due agenti ricoverati, alcuni colleghi in isolamento domiciliare e altri ormai negativi che stanno dando il massimo per recuperare la perfetta forma fisica e tornare al lavoro.

«Rinnovo a tutti gli agenti e ai rispettivi familiari i migliori auguri per una rapida guarigione – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – come ho dichiarato in occasione delle celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale, la pandemia ha ulteriormente evidenziato le importanti e numerose funzioni degli uomini e delle donne in divisa, da sempre in prima linea per garantire l’ordine e la sicurezza della città. È per questo che, ancora una volta, voglio ringraziare ogni singolo agente che con senso di dovere, spirito di sacrificio, dedizione, coraggio, prontezza di iniziativa e altruismo, mettendo a rischio la propria vita, ogni giorno serve il Corpo e, di conseguenza, l’intera comunità. L’auspicio è che chi ha vissuto in prima persona questa brutta disavventura possa lasciarsi alle spalle la difficilissima e provante esperienza vissuta e tornare in servizio al più presto. Ho più volte sottolineato l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e degli agenti di polizia locale, questi contagi sono stati come una ferita al cuore operativo e logistico della gestione pandemica ma con la resilienza che caratterizza la nostra città e la nostra nazione stiamo superando a testa alta anche questa difficoltà».