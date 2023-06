TGCOM24 Pubblica l’anteprima del video della cantante di Formia Camilla Pandozzi  “TEMPO

Tempo, il video ufficiale del nuovo singolo della cantautrice Camilla PANDOZZI, viene presentato in anteprima nazionale da TGCOM24. Il video è disponibile sul canale YouTube CAMILLA PANDOZZI OFFICIAL.

“Tempo”, parla di un amore che mette al centro prima di tutto se stessi, è un brano rivoluzionario. Attraverso un genere Electro Pop e con un occhio al club house e con una grande attenzione al testo racconta la storia di una violenza che però si traduce in una rinascita.

Abbiamo deciso di fare qualche domanda a Camilla.

Ciao Camilla come vedi l’amore?

Vedo l’amore come un qualcosa che arriva a te inaspettatamente. L’amore è sacrificio, rispetto e complicità ma quando e se L’amore dovesse diventare ossessione è necessario fare un passo indietro e scegliere sempre se stessi. Si parte da se stessi e sempre a se stessi bisogna ritornare , anche se può essere difficile.

Quale messaggio vuoi poter lanciare a tutti coloro che ascoltano la tua musica?

Vorrei lanciare a tutti coloro che mi ascoltano il messaggio di essere sempre se stessi , di non cambiare per nessuno e che amare è una delle cose più belle che esistono, ma se per amare bisogna rinunciare a se stessi non stiamo amando, ma distruggendo. Bisogna riuscire a trovare la persona con cui perdi il senso del tempo, non quella con cui perdi tempo.

Nel tuo percorso di vita e artistico non vi è soltanto la voce, ad accompagnare i tuoi giorni. Al tuo fianco, da sempre, la magia del pianoforte. Come è nata tale passione?

Sono cresciuta circondata da strumenti musicali, ma il pianoforte è stato sempre il mio preferito. Ho iniziato a studiarlo in maniera seria circa 5 anni fa perché sentivo l’esigenza di accompagnarmi e di comporre in autonomia.

Quanto devi alla vocal coach che da sempre ti segue, Serena Ottaviani?

A Serena Ottaviani devo tutto, è stata lei a farmi credere in me stessa, è lei che è sempre pronta a porgermi la mano quando ne ho bisogno ed è insieme a lei che sono arrivata ad essere la persona che sono oggi. Lei è il pezzo del puzzle che completa il quadro. È la mia mentore in tutto e per tutto, ormai fa parte della mia famiglia.

Con l’autrice Cristina Picone da cui nasce “Sentieri”, singolo molto apprezzato. Con chi altri ti piacerebbe poter realizzare un duetto o semplicemente scrivere un pezzo a quattro mani?

Mi piacerebbe molto collaborare con Lady Gaga m, Emma marrone, Billie Eilish, Mina e Tiziano Ferro .

Cosa puoi anticiparci sul tuo futuro artistico?

Posso anticiparvi che a breve andrò a fare un concorso in onore di Gianni Bella. A luglio parteciperò a “the coach”, sto lavorando ad altri singoli e sto sperimentando anche la scrittura in inglese, dopo aver provato in spagnolo. Spero in qualche apertura di concerto dopo la bellissima esperienza con i Nomadi a Novellara e … per il resto niente spoiler

https://youtu.be/AT5eH2QCZXE l video :