Together, l’arcidiocesi di Gaeta si organizza per una sua folta presenza in preghiera con il Papa

Anche l’arcidiocesi di Gaeta sarà presente sabato 30 settembre a Roma dove si svolgerà una veglia di preghiera ecumenica in piazza san Pietro alla presenza di Papa Francesco e di rappresentanti di diverse Chiese, per sentirsi uniti, nella lode e nel silenzio, nell’ascolto della Parola. Oltre a papa Francesco, saranno presenti alla veglia orante il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, l’arcivescovo Justin Welby di Canterbury e altri responsabili di diverse Chiese, insieme ai partecipanti del Sinodo. Ci saranno giovani, adulti, famiglie, persone di ogni estrazione e provenienza. Alle 13,45 i partecipanti provenienti dall’arcidiocesi di Gaeta si ritroveranno in piazza Santa Maria Maggiore e, procedendo lungo via Merulana, raggiungeranno San Giovanni in Laterano per unirsi al grande gruppo proveniente da ogni parte del mondo. Da qui, alle 14,30 ci si muoverà verso San Pietro dove è previsto l’arrivo per le ore 16,00. Per un’ora, fino alle 17,00, in piazza San Pietro sono in programma canti e musica di tutti i continenti. Dalle

17,00 alle 19,00 ci sarà la “veglia ecumenica di preghiera del Popolo di Dio”, dopo di che ogni gruppo rientrerà nel luogo da dove è provenuto. La diocesi di Gaeta sta organizzando la partecipazione a questo evento invitando i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni a prendervi parte. Per maggiori informazioni è possibile contattare don Alessandro Casaregola 3282583509 e don Filippo Mitrano 3402357806.