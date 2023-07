Torna il “Fondi Fruit Summer”: frutta, sport e animazione sulle spiagge di Fondi

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna a gran richiesta il “Fondi Fruit Summer 2023”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Fondi, in collaborazione con il Mof, per promuovere le corrette abitudini alimentari, l’importanza del consumo di ortofrutta, lo sport e il benessere psicofisico. Anche quest’anno gli eventi, tutti gratuiti, si terranno sul litorale fondano allo scopo di coinvolgere i cittadini ma anche i numerosissimi turisti che stanno affollando spiagge e lidi.

Tre le date del tour 2023:

venerdì 14 luglio presso il lido Margalù di Tumulito

venerdì 28 luglio presso il lido Il Tucano

venerdì 4 agosto presso il lido Palm Beach

Venerdì 14 luglio si inizierà alle 8:00 con una sessione di Yoga a cura della Maestra Roberta Parisella della ASD Taekwon-do Karol. e poi, alle ore 10:00, si proseguirà con giochi, musica e animazione per i più piccini a cura dei ragazzi dell’associazione A TUTTO TONDO. A partire dalle 14:30 il momento più atteso della giornata con un’ondata di frutta colorata per tutti. Le macedonie, freschissime e rigorosamente di stagione, saranno preparate da chef Fausto Ferrante e saranno distribuite gratuitamente in spiaggia.

L’organizzazione degli eventi è a cura di Nicola Migliore – MPK21 STUDIO EVENTI.

«Dopo l’anno internazionale della frutta e della verdura – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – l’impegno è proseguito con piccole e grandi iniziative nelle scuole, durante i grandi eventi e, naturalmente, sulle spiagge per promuovere le corrette abitudini alimentari in maniera continua e capillare».

«Il Fondi Fruit Summer – aggiungono l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi – promuove uno stile di vita sano ma, grazie al coinvolgimento del Mof, anche i prodotti locali con benefici trasversali per cittadini, per i turisti e per il territorio».

«Con lo stesso entusiasmo del primo giorno – conclude Roberto Sepe, direttore del MOF – ripartiamo con la terza edizione del Fondi Fruit Summer. Saranno tre giornate dedicate alla promozione delle eccellenze del MOF e alla promozione di una sana e corretta alimentazione, che non può prescindere dal consumo di frutta e verdura. Durante il Fondi Fruit Summer i bagnanti avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera rilassante e godere delle meraviglie della spiaggia. Saranno organizzate attività sportive, giochi educativi e sarà distribuita la nostra frutta da spiaggia, ormai vero e proprio simbolo della manifestazione. Il tutto è finalizzato a fornire una comprensione più approfondita sull’importanza di fare scelte alimentari consapevoli».