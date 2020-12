A seguito delle avverse condizioni meteo previste per le prossime ore, il Comune di Gaeta ha emesso ordinanza di evacuazione, con effetto immediato, di tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo siti in via Canzatora lato Roma, via Appia lato Roma, via Pontone, via S.Angelo, via dell’Agricoltura (primo tratto di 250mt dalla via Appia), Contrada Piroli e comunque lungo i margini del Torrente Pontone ad una distanza di almeno 150 metri lineari dagli argini.

L’ordinanza, la n.324 del 7/12/2020, è valida fino a nuova ordinanza di revoca per cessato pericolo.