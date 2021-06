Touring Club e Legambiente assegnano le Vele 2021: ecco dove nel sud pontino

Touring Club e Legambiente assegnano le Cinque Vele 2021 al ‘mare più bello’ d’Italia.

Legambiente ha suddiviso in 7000 km di costa italiana in 44 comprensori turistici e, grazie all’analisi su specifici indicatori, premia con le ‘vele’, da 1 a 5, non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la presenza di servizi sul territorio.

La guida descrive tutti i segreti e le bellezze delle 44 zone balneari più belle della nostra Penisola: le caratteristiche della costa e dell’acqua, le spiagge più incantevoli, le cittadine e i borghi, le attività all’aria aperta e gli sport, le feste e gli indirizzi per mangiare e fare acquisti, mille consigli su cosa vedere e cosa fare…

Un vademecum prezioso per scegliere il luogo ideale per le vacanze.

Ecco la classifica 2021 per quanto riguarda il mare del Lazio:



4 vele – Isole Ponziane

3 vele – Parco del Circeo – San Felice Circeo e Sabaudia

3 vele – Maremma Laziale – Montalto di Castro e Tarquinia

3 vele – Riviera di Ulisse – Gaeta, Sperlonga, Minturno, Formia e Terracina

2 vele – Litorale romano – Anzio, Nettuno, Ostia e Santa Marinella

E le cinque vele marine? 6 sono in Sardegna, 3 in Toscana e in Puglia, 2 in Campania e Sicilia, 1 in Liguria e Basilicata.