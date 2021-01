Tradingcenter.it: guida alle news sul trading online per il 2021

Il 2020 è stato un anno molto particolare sia dal punto di vista sociosanitario che dal punto di vista finanziario. La pandemia ha costretto ad adottare delle restrizioni che nessuno avrebbe mai immaginato e dal punto di vista economico ha affossato alcuni settori, mentre ha dato una forte spinta di crescita ad altri ambiti.

Un fenomeno che si è registrato nello scorso anno è l’aumento di investitori interessati al trading online. Il trading è divenuto la porta di accesso al settore finanziario per molti nuovi clienti e soprattutto per i risparmiatori che sono sempre stati esclusi da alcune tipologie di asset e di strumenti finanziari.

Per provare a far fruttare il proprio capitale nei prossimi mesi è interessante informarsi sulle news sul trading online per il 2021 e sui settori che potrebbero avere una crescita sostenuta nel corso di quest’anno. Soprattutto per chi è alle prime armi è utile inoltre leggere la guida al Trading online di TradingCenter, così da iniziare ad investire solo dopo aver imparato la terminologia specifica e i principali strumenti che i migliori traders utilizzano ogni giorno per le loro operazioni finanziarie.

Investire sul settore farmaceutico

Una buona strategia di investimento per il trading online nel 2021 dovrebbe prevedere secondo diversi analisti il settore farmaceutico. La pandemia che ha colpito il mondo nello scorso anno è ancora in corso e le aziende farmaceutiche sono chiamate a proporre delle soluzioni per contrastare il virus e restituire la speranza a milioni di persone.

La distribuzione del vaccino nel mondo e l’eventuale scoperta di una cura specifica per questa malattia potrebbero far crescere notevolmente le quotazioni delle aziende farmaceutiche e garantire un ritorno economico agli investitori che crederanno in questo settore.

Investire in criptomonete

Un altro ambito che sta riscuotendo molto interesse è il settore delle criptomonete. Le altcoin secondo molti analisti di mercato rappresenteranno il futuro dei pagamenti: nei prossimi anni i pagamenti in contante saranno sempre meno, mentre cresceranno le transazioni digitali e le criptovalute potrebbero diventare delle monete di uso comune.

Sono numerose le criptomonete attualmente disponibili, ma non tutte hanno le stesse potenzialità di crescita. I Bitcoin e gli Ethereum sono le due valute digitali con la maggior capitalizzazione di mercato e con i più elevati volumi di scambi giornalieri, ma ci sono anche altre altcoin che potrebbero contribuire a generare dei profitti con il trading digitale.

Attualmente gran parte delle piattaforme di trading online dispongono di una sezione dedicata interamente alle criptovalute e ciò ha reso questi asset più accessibili anche per coloro che vorrebbero evitare di rivolgersi a wallet e strumenti online difficili da utilizzare. Se si decide di investire in criptomonete è importante valutare le commissioni che vengono applicate sulle transazioni, onde evitare di vedere il proprio capitale diminuire in maniera considerevole dopo ogni singola transazione.

Investire in materie prime

Per differenziare il proprio portafoglio si possono aggiungere degli investimenti in materie prime nella propria strategia di trading per il 2021. Lo scorso anno il valore dell’oro è cresciuto, questo metallo prezioso si è rivelato ancora una volta un bene rifugio, molto richiesto dagli investitori nei momenti di crisi finanziaria.

Alcuni analisti prevedono che il valore dell’oro possa crescere ulteriormente nel corso del 2021, sottolineando comunque che anche nel caso in cui non si dovesse generare profitto quest’anno l’oro resterebbe comunque un’ottima materia prima da avere nel proprio portafoglio per la differenziazione degli investimenti.

L’oro ovviamente non è l’unica materia prima di interesse dal punto di vista finanziario, ci sono tante altre materie prime che si possono tenere d’occhio e che eventualmente possono essere inserite nelle proprie operazione di trading online nel corso del 2021.