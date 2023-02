Trasportava latte in contenitori per prodotti chimici

L’attività di controllo della Polizia di Stato sull’autotrasporto continua con assiduità sulle strade pontine con particolare attenzione al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata.

Nell’ambito di uno di questi servizi, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina hanno fermato, sulla SS 156 Dei Monti Lepini, un autocarro isotermico in evidente sovraccarico.

Dal controllo emergeva che, oltre a trasportare in eccedenza di peso, ben 2.000 litri di latte di Bufala destinati ad un Caseificio della zona, conservati in due contenitori da 1.000 LT cadauno non idonei in quanto destinati al trasporto di prodotti chimici. Gli stessi risultavano etichettati come “Poliacrilammide cationico in emulsione / Janus Floc 255”. Inoltre il mezzo risultava avere la certificazione ATP scaduta.

Con l’ausilio di personale Medico della locale ASL, si procedeva al sequestro delle sostanze alimentari con vincolo di distruzione.

Il conducente veniva quindi, verbalizzato per le violazioni del Codice della Strada e del regolamento sul trasporto di derrate alimentari, per alcune centinaia di euro oltre alla decurtazione dei punti.

Comunicato stampa