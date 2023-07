Traversata Gaeta-Sperlonga per un mare più pulito!

“Ciao a tutti!

Siete pronti per un’avventura ecologica che farà la differenza? Abbiamo bisogno del vostro aiuto per preservare il nostro amato mare e renderlo pulito e incontaminato per le generazioni future. È giunto il momento di agire!

Vi invitiamo a partecipare alla nostra sfida “Naviga per un mare pulito!” Un incredibile percorso di 20 km a nuoto 40 km in canoa, dove insieme combatteremo l’inquinamento marino e sensibilizzeremo l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia degli ecosistemi marini.

Quando: 07/07/2023

Dove: Gaeta Lidio Sirio /Sperlonga Lidio Rocco

Partecipare è facile!

Scarica la locandina ed inserisci il tuo logo il tuo nome oppure il nome della tua attività e condivi sui social.

Unitevi a noi in questa straordinaria avventura per un mare pulito. Insieme possiamo fare la differenza e proteggere il nostro patrimonio marino.

Ricordate: ogni piccolo sforzo conta e insieme possiamo creare un futuro migliore per le nostre acque!”



PerunMarePulito #NavigaPerLaNatura #SostenibilitàAmbientale

Grazie per il vostro impegno e non vediamo l’ora di vedervi nel nostro evento!

Erasmo Marciano Ironman /Riccardo Pesci

Info 3425441850

Email: erasmo.marciano@gmail.com