Tre persone denunciate per violazione delle norme in materia di trasporto rifiuti

In data odierna i militari della stazione carabinieri forestale di priverno, nel corso di controlli relativi alla gestione di rifiuti, deferivano all’a.g. n. 3 persone per il reato di cui all’art. 256, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 (trasporto rifiuti senza iscrizione all’albo dei gestori ambientali), procedendo successivamente al sequestro di n. 3 mezzi.

Duro ulteriori controlli sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per trasporto rifiuti in assenza di formulario, per un ammontare di € 9300