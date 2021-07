Il 29 luglio 2021, alle ore 22.00 circa, in Gaeta, personale arma della locale tenenza carabinieri, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Gaeta e dei vigili del fuoco, interveniva in località Montagna Spaccata, lungo il sentiero delle falesie, mettendo in sicurezza tre giovani scalatori, che non riuscivano a terminare la discesa in cordata del sentiero a causa della scarsa luminosità.