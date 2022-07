Truffa ai danni di un’anziana di Gaeta: denunciato 19enne di Napoli

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. In particolare, i militari della Tenenza di Gaeta hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un ragazzo di Napoli cl. 2003 resosi responsabile di truffa ai danni di anziana. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri, allertati dalla vittima che aveva immediatamente contattato la Centrale Operativa della compagnia di Formia, ha consentito di interrompere la condotta criminosa del soggetto che si era recato a casa dell’anziana signora, una donna di 86 anni di Gaeta, la quale gli aveva consegnato 4500 euro e vari monili d’oro per il pagamento di un pacco così come richiestole, in una precedente telefonata, da una persona che si era presentata artatamente come nipote.