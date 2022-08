Truffa con postepay a Scauri: denunciate 5 donne di Napoli

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della Stazione CC di Scauri di Minturno hanno denunciato (pomeriggio del 27.08.2022) cinque donne di Napoli, rispettivamente cl. 88,83,78,72 e 89 perché in un tabacchino di Scauri di Minturno due di loro dopo essersi fatte ricaricare una postepay per l’importo di 500,00 euro ne hanno simulato il furto per evitare di pagare il corrispettivo, nel frattempo le altre complici provvedevano a prelevare il denaro da uno sportello postamat. Carta postepay e refurtiva recuperate dai militari operanti.