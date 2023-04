Truffa su internet. Denuncato un 19enne

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della Stazione CC di Castelforte hanno deferito per truffa un 19enne di Pomigliano d’Arco (NA) per aver indotto una donna 29 enne di Castelforte (LT), mediante fraudolenta inserzione sul sito internet “Masterplace”, ad accreditargli la somma di € 620 per l’acquisto di un utensile per la lavorazione del ferro di fatto mai consegnati.

Comunicato stampa