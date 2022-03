Turismo, Bertero: FVG destinazione che sorprende, alla Bmt recuperiamo relazioni Parla il direttore marketing Promo turismo: “puntiamo sulla diversità offerta”

“Secondo diversi trend anche per questa stagione si prediligeranno viaggi sicuri e mete non troppo affollate e la nostra regione si inserisce perfettamente in questo target. Natura, aria aperta, montagna, collina e mare, con anche alcune città d’arte e diversi borghi nei quali scoprire, con lentezza, le tradizioni di un luogo. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta ancora una destinazione in grado di sorprendere il viaggiatore che non la conosce, di stupire con un territorio piccolo, ma estremamente variegato e un’offerta enogastronomica di tutto rispetto”. Così, alla Dire, Bruno Bertero, direttore marketing PromoTurismoFVG, in vista della partecipazione alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 18 al 20 marzo.

La tre giorni della kermesse servirà per, spiega Bertero, “recuperare le relazioni umane con gli operatori, che in questi ultimi due anni sono state particolarmente difficili, vedere dal vivo e scoprire i prodotti. Insomma, ritornare a lavorare sui rapporti umani con i mercati d’origine: nel nostro stand ci saranno alcuni seller tra cui consorzi turistici, agenzie incoming e tour operator che promuoveranno, in maniera eterogena, il Friuli Venezia Giulia con proposte economicamente vantaggiose e sostenibili. Puntiamo sulla diversità della nostra offerta e sulla fortuna di offrire a un turista una varietà di paesaggi e la possibilità di spostarsi in poco tempo in zone diverse della regione. Punteremo su bike, attività outdoor, sport ed esperienze con i pacchetti Sportland, tra ciclovie, itinerari slow tra borghi e vigneti e tour per gli amanti dell’enogastronomia, che troveranno diverse proposte per assaggiare i prodotti tipici lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia In linea con i trend, porteremo in fiera anche percorsi di nicchia come turismo religioso e cammini, senza scordare la cultura, promuovendo importanti mostre e le ricorrenze della nascita di due scrittori di fama nazionale e mondiale: Pier Paolo Pasolini e James Joyce”.