Turismo, Fazzone (FI): “Sì a creazione isole e luoghi Covid free”

“Utilizzare ogni strumento a nostra disposizione per rimettere in piedi la nostra economia a partire dal settore turistico, e del relativo indotto, che sta pagando tra i prezzi piu’ alti dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia in corso. Partendo da questo presupposto non posso che condividere l’idea, emersa in questi giorni, di mettere a punto un piano vaccinale ad hoc in modo da creare delle zone Covid-free. Un progetto che potrebbe assicurare ai turisti luoghi sicuri, la certezza di poter trascorrere un periodo di vacanza senza incorrere nel rischio dei contagi e che, oltre alle piccole isole come Ponza, Capri, o Ischia per fare solo alcuni esempi, dovrebbe essere ampliata ai borghi e centri storici delle grandi citta’. Le attivita’, non solo di ristorazione, sono state oggetto di una desertificazione che corrisponde ad una vera e propria condanna a morte che puo’ essere evitata solo con strumenti e piani eccezionali al pari dell’emergenza che stiamo vivendo. Il nostro compito come istituzioni e’ quello di agevolare la ripresa, di consentire un ritorno alla normalita’ nel rispetto delle misure necessarie ad assicurare la salute delle persone e degli operatori. Siamo a ridosso della stagione estiva e la parola Covid free e’ quella che potra’ concretamente garantire la ripresa della nostra economia a tutti i livelli dando la possibilita’ anche ai nostri territori di uscire pian piano dalla crisi e soprattutto di restare sul mercato combattendo alla pari con altre realta’, europee e non solo, che sulla vaccinazione di massa di piccole realta’, come le isole turistiche, sta impostando la ripresa”.

Lo dichiara in una nota il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone.