È tutto pronto a Gaeta per festeggiare il Carnevale 2023! Si parte domenica 19 febbraio, quando in via Marina di Serapo (tratto via Serapide-via Firenze), dalle 10:30 alle 15:00, sarà possibile trascorrere una mattinata con spettacoli musicali, come “I RaccAnti di Donnatamburo”, giochi e divertimento per grandi e piccini, con l’allegria e la simpatia di personaggi mascotte e tanti coriandoli. Inoltre, gli insegnanti e gli allievi della “Latina Formazione Lavoro”, realizzeranno gratuitamente trucco e parrucco carnevaleschi a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.

Nel pomeriggio, la grande novità del 2023: il Carnevale sul mare, a cura dell’Associazione culturale “Gaeta e il Mare”, patrocinato dal Comune di Gaeta e organizzato in collaborazione con I.I.S.S. “Caboto”, ASD Pesca “Darsena San Carlo”, Gruppo Ormeggiatori e Battellieri di Gaeta, e le Associazioni “Rosa dei Venti Cajeta”, “Onde, Note e Sapori” e “Vogamare Gaeta”. A partire dalle 15:00, nel tratto del Lungomare Caboto compreso tra la Peschiera e la Base Nautica “Flavio Gioia”, avrà luogo la sfilata di barche allegoriche di Carnevale, con equipaggio mascherato, che parteciperanno ad un’apposita gara indetta per decretare la più bella.

Martedì 21, ultimo giorno di Carnevale, si replicherà ma stavolta con partenza da Largo Caserta e arrivo al Piazzale Sanità, per poi procedere alla premiazione delle prime tre imbarcazioni classificate. Le iscrizioni si potranno effettuare fino alle ore 12:00 del 18 febbraio, presso il Bar La Villa. In caso di avverse condizioni meteo-marine, una sfilata sarà recuperata il prossimo 26 febbraio.

«Finalmente – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, dopo l’interruzione causata dalla pandemia, torniamo a festeggiare il Carnevale, con iniziative che coinvolgeranno grandi e piccini nelle giornate di domenica 19 e martedì 21, tra via Marina di Serapo e Lungomare Caboto. La grande novità del 2023 riguarderà il Carnevale sul Mare, un evento originale organizzato dall’Associazione culturale “Gaeta e il Mare”, che vedrà sfilare proprio sul mare caratteristiche barche allegoriche, da ammirare direttamente dal nostro Lungomare».

«Nella mattinata di domenica – aggiunge il Consigliere comunale Gianna Conte –, è prevista una divertente iniziativa per far vivere un momento di festa e di gioco, ai nostri bambini con le loro famiglie. Si ripercorreranno le tradizioni delle mascherine e la musica popolare dei nostri territori, tra storia e condivisione».