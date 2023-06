Ubriaco molesta e ingiuria i vicini di casa: arrestato 59enne

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro la P.A. Nello specifico il giorno:

– 31.05.2023 i militari della Stazione Carabinieri di Castelforte hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’A.G. di Cassino a carico di un 59 enne, di Castelforte, per aver posto in essere, in più circostanze mentre era in uno stato di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di alcool, condotte moleste ed ingiuriose ai danni dei vicini di casa e degli operatori sanitari di cui veniva richiesto l’intervento, come rilevato dall’Arma procedente. L’arrestat o è stat o tradott o presso la casa circondariale di Cassino.