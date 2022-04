Ultimo Appuntamento per la Stagione Teatrale all’Ariston con Maurizio Casagrande

Ultimo imperdibile appuntamento al Teatro Ariston di Gaeta con la Stagione di prosa, nata dalla collaborazione tra il Cinema Teatro Ariston e ATCL Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Il 4 Aprile alle ore 21 sarà in scena MAURIZIO CASAGRANDE, e il suo nuovo spettacolo “A TU PER TRE”, per concludere una rassegna che ha ospitato spettacoli di grande prestigio ed eccellenti interpreti che hanno regalato al pubblico indimenticabili emozioni ed irresistibile diverti-mento.



Lo spettacolo ripercorre la lunga e brillante carriera dell’attore napoletano at-traverso canzoni, aneddoti e racconti ed è articolato in tre “momenti” veloci e leggeri che si amalgamano in una struttura omogenea, e ci fanno interagire con Casagrande, “con la sensazione di sbirciare nella sua vita privata e di en-trare in contatto con i momenti salienti di quella artistica”. L’attore è accompa-gnato dalla pianista Claudia Vietri e la cantante Ania Cecilia. I tre danno vita insieme ad un triangolo molto esilarante, che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza.“Uno spettacolo agile e leggero – dice Casagrande- senza per questo rinuncia-re allo stile e alla qualità che da sempre mi hanno dato la possibilità di costrui-re un rapporto di fiducia con il pubblico che mi segue da anni”.