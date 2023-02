Un giallo che fa riflettere è il nuovo libro di Fabrizio Arrigoni

Casa Editrice: Edizioni Terra marique

Collana: Voci narranti

Genere: Romanzo giallo

Pagine: 192

Prezzo: 15,00 €

Se siete amanti del giallo all’italiana, non potete perdere il nuovo romanzo di Fabrizio Arrigoni, intitolato “Il caso delle probabilità”. Al centro della vicenda vi è uno psicologo un po’ annoiato sia dalla professione che dalla vita in generale. Nonostante il suo carattere tenda a rifuggire il lavoro e i rapporti umani, la pandemia ha riempito di appuntamenti la sua agenda. L’attenta e scrupolosa segretaria Federica non fa che inserire appuntamenti su appuntamenti senza non poco disappunto da parte del dottor Fueri, che vorrebbe una vita tranquilla. Le cose cambiano quando una sua paziente rimane coinvolta in un incidente e muore. Poco dopo si scoprirà che la donna, in realtà, è stata assassinata e il suo strano comportamento, tenuto poco prima di morire durante la seduta terapeutica proprio con Fueri, darà il via alle indagini. Fueri, anche se con fastidio e una certa indolenza, si ritrova coinvolto nelle indagini, che porteranno lui, un altro suo paziente, ovvero un sedicente mago, e la sua nuova vicina di casa, che di mestiere fa il vicequestore. Le indagini collegheranno la donna morta ad un caso irrisolto: la scomparsa di una ragazzina avvenuta circa venti anni prima. “Il caso delle probabilità” è un romanzo molto piacevole, in cui Arrigoni ci propone una trama avvincente, realistica, in un contesto riconoscibile, ovvero la provincia parmense. Questo non è l’unico motivo che dovrebbe spingere il lettore a leggere questo libro. L’opera, infatti, non è solo semplice intrattenimento, ma la storia fornisce al lettore diversi spunti di riflessione. Uno di questi riguarda sicuramente la pandemia da Covid-19 e come il lockdown forzato ci ha cambiati e, in alcuni casi, come esso abbia fatto emergere paure e psicosi. La conseguenza di questo è anche un cambiamento nei rapporti sociali e nelle aspettative di vita. “Il caso delle probabilità” è un romanzo giallo che aiuta a farsi delle domande, a smuovere la propria interiorità e a valutare tutte quelle probabilità che il mondo esterno ci invia e che in qualche modo dobbiamo imparare a riconoscere e a sfruttare. L’opera non è frutto solo della fantasia, ma nasce dalla lunga esperienza che l’autore ha maturato nella sua professione di Psicologo Clinico e Criminologo. Dunque, il lettore ha tra le mani un’opera ben pensata, che affonda le radici nella società di oggi, mettendone in evidenza tutti gli aspetti, quelli positivi e quelli negativi. Infine, questo romanzo risulterà piacevole anche per chi desidera ritrovare in una buona lettura anche delle sfumature sentimentali e in questo il protagonista e la vicequestore daranno il loro contributo.

