Un Giorno Qualunque Parlerà Di Te di Andrea Lutri

Casa Editrice: Controluna

Genere: poesia

Pagine: 187

Prezzo: 11.90€

Un Giorno Qualunque Parlerà Di Te è il titolo della nuova raccolta di poesie dell’eccellente Andrea Lutri, che di mestiere fa l’avvocato. È un testo molto particolare e suggestivo, che ci aiuta a comprenderci meglio e capire chi siamo e che cosa vogliamo dalla vita, che è un dono meraviglioso e che pertanto va vissuto fino in fondo, giorno dopo giorno, ora dopo ora e minuto dopo minuto. E per viverla bene, il lockdown ci ha insegnato che è assai utile rifugiarci nel vaso mondo onirico che sa donarci tanto confronto. È infatti sciocco pensare che solo i giovani amano farlo o che non sia una cosa degna degli uomini, ma solo delle donne o delle ragazzine. Inoltre i sogni possono avere tante sfaccettature e riguardare diversi ambiti, non solo dunque quelli prettamente sentimentali e amorosi. Inoltre dobbiamo tenere a mente che l’amore è qualcosa di talmente ampio e particolare, oltre che unico, assolutamente impossibile da restringere in una sola e assai esaustiva definizione o in un’unica etichetta. Ed ecco quindi tosto spiegato il motivo per cui può essere legato ai sogni, che sono davvero il sale della nostra vita. Possono farci stare bene e la loro realizzazione può aiutarci a vivere meglio e a sentirci persone più soddisfatte e realizzate. Ma quando noi per primi non ci amiamo e non ci rispettiamo e soprattutto quando non capiamo i nostri punti di forza e non conosciamo i nostri limiti, non possiamo riuscire a far diventare i sogni realtà. Dobbiamo essere sicuri di noi stessi e delle nostre potenzialità ma -nel contempo -non diventare egoisti. Il nostro ego insomma può essere nei nostri pensieri di oggi e di ieri, ma non deve mai e poi mai calpestare i sentimenti, le emozioni e soprattutto gli ego altrui. Ma è solo se conosciamo davvero la nostra anima e noi stessi in toto che riusciremo ad amarci e di conseguenza a conoscere e amare le altre persone. E ciò non vale solo con il nostro potenziale partner ma anche con amici, colleghi o altri familiari. E Andrea Lutri, con le sue magnifiche liriche , decisamente emozionanti e raffinate nella loro semplicità, con parole che mirano dritto al cuore, ci aiuta a comprendere tutto ciò, pagina dopo pagina, lirica dopo lirica. Un testo assolutamente squisito che ci spalancherà l’anima e saprà donarci momenti meravigliosi e romantici, anche nel senso più etimologico del termine. Meraviglioso.

