Una “flotta” di 150 monopattini in arrivo a Gaeta

Il turismo slow approda a Gaeta con una “flotta” di 150 monopattini elettrici. Il servizio di sharing sarà infatti disponibile a partire già dal prossimo weekend.

Sono state individuate sul territorio comunale 13 aree di sosta, in cui cittadini e turisti potranno recarsi per noleggiare il mezzo elettrico tramite l’utilizzo dell’applicazione Reby – Ride Away. Il costo è di 50 cent. al momento dello sblocco e di 20 cent. al minuto. In accordo con la società noleggiatrice sono previste agevolazioni per studenti.

“Un nuovo percorso sperimentale – ha dichiarato il Sindaco Cosmo Mitrano – che può inquadrarsi nella più grande visione di sviluppo sostenibile che credo debba identificare una società moderna”. Non a caso l’innovazione e la sostenibilità ambientale e sociale è anche uno dei principali punti strategici previsti dal Piano Nazionale di Resilienza per il rilancio del Paese.

Un incentivo questo per ridurre l’utilizzo di veicoli inquinanti e favorire quello di mezzi ecosostenibili. A tal fine come previsto dal progetto, verranno installate delle colonnine di rilevazione della qualità dell’aria che consentiranno di valutarne la modifica nel corso dell’intero anno e nelle diverse zone del comune.

L’Assessore delegato al turismo Angelo Magliozzi ha comunque ritenuto opportuno valutare le possibili criticità a cui si potrà andare incontro come già accaduto in altre città. Ad esempio sarà vietato l’accesso con i monopattini in Via Indipendenza ed è stato ribadito il limite della velocità nei centri urbani a 15 km/h. Si ricorda infatti che i monopattini elettrici sono soggetti al codice della strada e sono previste delle sanzioni qualora non si rispettino le norme previste dalla legge.