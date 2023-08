Una targa per il pensionamento del maggiore Emilio Mauriello

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto questa mattina ha incontrato il maggiore dei carabinieri Emilio Mauriello in visita in Comune, non per un incontro sulla sicurezza o per un’iniziativa sulla legalità come accaduto spesso nell’ultimo ventennio, ma per ricevere un importante riconoscimento. Il primo cittadino e l’amministrazione hanno infatti voluto ringraziare, a nome della collettività, una delle massime autorità militari cittadine per l’egregio lavoro svolto durante gli anni di servizio a Fondi sotto il comando della Compagnia di Terracina.

“Questo riconoscimento arrivato al termine di una brillante carriera – ha commentato il sindaco Maschietto – è profondamente sentito da tutta l’amministrazione e, ho motivo di credere, anche dall’intera comunità. Il maggiore Mauriello ha dimostrato, oltre a grande professionalità, anche sensibilità e attaccamento a questa città. Ha saputo andare oltre la divisa e gestire criticità ed emergenze con umanità e senso di responsabilità”.

All’incontro hanno preso parte, oltre a diversi membri della giunta, anche la segretaria comunale Anna Maciariello, la moglie Elisabetta Ionta e il maresciallo Gianluigi Simonelli.

“Al maggiore Emilio Mauriello – recita la targa consegnata dal primo cittadino – per aver condotto una brillante carriera presso la Tenenza dei Carabinieri di Fondi ed essersi speso al servizio della collettività per combattere il crimine con acume investigativo, dedizione e grande determinazione”.

Con il pensionamento del maggiore Emilio Mauriello, guiderà la Tenenza di Fondi il sottotenente Massimo Marenna.