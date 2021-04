Vaccini, partono nel Lazio le prenotazioni per la fascia d’età 18-49 anni con comorbidità

Da sabato 1 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazione per le persone con comorbidità (categoria 4), come da tabella 3 del piano nazionale vaccinale, delle classi d’età 18 – 49 anni (nati nel 2003 – 1972).



Le patologie a cui si fa riferimento sono riportate nella Tabella 3 delle Raccomandazioni nazionali ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 del 10/03/21 e l’accesso alla prenotazione on-line della vaccinazione è garantito per i titolari dei codici di esenzione elencati in TABELLA.



Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-persone…