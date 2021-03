Vaccino, D’Amato: “A Draghi e consorte somministrato Astrazeneca”

“Stamani il Premier Draghi e la sua consorte hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca attraverso la prenotazione online e secondo le modalita’ delle Regione Lazio.

Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si e’ svolto regolarmente e con discrezione. E’ stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti e successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d’ora di controllo. Al termine gli e’ stato consegnato a lui e sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata”.

Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.