Vaccino itinerante a Sperlonga, Toscano: “iniziativa di successo da ripetere”

Sono state più di 240 le dosi di vaccino somministrate a Sperlonga nel corso dell’iniziativa itinerante promossa dalla Regione Lazio nelle giornate dell’8 e del 9 luglio scorso.

Il camper della Asl ha permesso la somministrazione di dosi del vaccino Johnson&Johnson. L’appuntamento ha riscosso grande successo, favorito anche dal fatto che la vaccinazione non prevedeva alcuna prenotazione ma era sufficiente presentarsi muniti di carta d’identità e codice fiscale. La comunità indiana, presente in maniera numerosa nella piana di Fondi e attiva in particolare nel settore produttivo agricolo , ha fatto registrare un importante adesione.

“L’iniziativa promossa dalla Regione Lazio del camper itinerante – afferma il candidato sindaco Marco Toscano – è di grande importanza per l’intera comunità, con ricadute positive anche sul piano economico e turistico. La possibilità di poter fare il vaccino a Sperlonga, senza prenotazione e mettendosi semplicemente in fila, è un’occasione per immunizzare coloro che per svariati motivi non avevano fino a oggi avuto modo di accedere al vaccino”.

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, ha già annunciato, visto il successo registrato, che l’iniziativa del camper itinerante verrà ripetuta nelle prossime settimane.

“La possibilità di ripetere l’iniziativa è importante perché offre la possibilità a turisti e villeggianti di vaccinarsi a Sperlonga, nel luogo di vacanza. Per questa motivo – prosegue Toscano – faccio richiesta all’amministrazione comunale di promuovere il prossimo appuntamento organizzato dalla Regione Lazio con una massiccia campagna informativa”.

“Un sentito ringraziamento va al personale sanitario, ai volontari e a tutti coloro che si sono impegnati per l’ottima riuscita di questa iniziativa. Bisogna mantenere alta l’attenzione nella lotta al virus, senza dimenticare le regole che ci hanno permesso di arrivare all’allentamento delle restrizioni. Il vaccino è uno strumento essenziale per sconfiggere il Covid e maggiore sarà il numero delle persone vaccinate, minore sarà il rischio per tutti”.

“Vedere le strade e le vie di Sperlonga tornare a popolarsi e piena di turisti – conclude Toscano – è una vittoria per tutti. Proseguire con successo la campagna vaccinale e continuare a seguire le regole dettate dalle autorità sanitarie è di fondamentale importanza per lasciarci alle spalle la pandemia e tornare a goderci pienamente la nostra vita”.