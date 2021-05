Vaccino, nel Lazio 91% ricoveri in meno in over 80 con ciclo completo

Negli over 80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l’incidenza di ricoveri per Covid. E’ il dato piu’ significativo che emerge all’analisi presentata stamani dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il Lazio e’ la prima regione a studiare gli effetti dei vaccini sulla popolazione, in particolare la ricerca si e’ concentrata sugli assistiti che hanno completato il ciclo Pfizer (87%) e Moderna (13%) nel periodo tra l’8 febbraio e il 15 aprile. Nel gruppo delle persone con ciclo vaccinale completo si sono osservate 27 ospedalizzazioni rispetto alle 290 osservate nelle persone non vaccinate. La somministrazione del siero ha inoltre consentito di evitare 267 ricoveri pari a un totale di 3.840 giornate di degenza ospedaliera, in un periodo di osservazione di soli 21 giorni. Il monitoraggio consentira’ di valutare anche l’efficacia a lungo termine della vaccinazione in termini di riduzione della mortalita’, e la durata della protezione attribuibile alla vaccinazione. “Avevamo ragione, bisognava partire con le vaccinazioni su chi rischiava maggiormente di essere ricoverato e di morire. E’ una scommessa che abbiamo vinto- ha commentato Zingaretti- Grazie a questa strategia i prossimi mesi saranno diversi. Anche a virus circolante, potremo avere una curva dei decessi inferior eal passato e un affollamento negli ospedali minore dello scorso anno”.