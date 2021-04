“Stanotte a mezzanotte si aprira’ il servizio di prenotazione per la fascia di eta’ compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidita’). La platea interessata e’ di oltre 180mila utenti assistiti. Inizia cosi’ nel Lazio la Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguira’ nelle prossime settimane sempre per fasce di eta’ e per le patologie”.

Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.