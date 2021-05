Vaccino, Zingaretti: “Quota 2mln, in settimana al via nati ’64 e ’65”

“I cittadini stanno rispondendo molto bene. Il dato piu’ importante sono sicuramente i 2 milioni di vaccini e il fatto che siamo praticamente alla chiusura per gli over 80 sia per la prima dose, sopra il 90%, che per la seconda ed e’ molto alta anche la percentuale degli over 70, e questo e’ il raggiungimento del primo grande obiettivo che avevamo, quello di mettere al piu’ presto in sicurezza chi oltre al rischio del Covid aveva anche quello di morire. Confido che questa settimana potremo aprire la vaccinazione ai nati nel 1964 e nel 1965”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a Uno Mattina, su RaiUno.