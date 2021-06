Valori in rete: football in schools – Uefa – Istituto Comprensivo M. E. Scauro

Un ulteriore successo si è concretizzato in ambito sportivo per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I grado Fedele dell’Istituto Comprensivo Marco Emilio Scauro di Scauri. Dopo l’affermazione nel primo torneo interprovinciale di padel, una nuova esperienza si è conclusa positivamente ed una rappresentanza di studenti scauresi, il 14 giugno, è stata presente alla cerimonia di premiazione del concorso nazionale Valori in rete, nell’ambito del Progetto UEFA Football in schools. I ragazzi nel corso dell’anno sono stati chiamati a partecipare a delle challenge: dovevano riprendersi con il cellulare mentre svolgevano sfide con la palla e inviare i video realizzati. Un nuovo modo di confrontarsi imposto dalle restrizioni della pandemia che non ha impedito di fermare l’amore dei ragazzi per lo sport e la sana competizione, dando un’accezione positiva alle challenge stesse che tanto coinvolgono i più giovani.

Negli spazi del deposito ex ATAC zona Prati a Roma, accompagnati dalle docenti di scienze motorie De Meo Gianna e Di Russo Sabrina e da alcuni genitori, tra le 3 scuole finaliste, gli alunni del Comprensivo scaurese sono stati i primi a salire sul palco e ad essere premiati dal calciatore Simone Perotta. Tra tutti i partecipanti si è distinta in particolare Laura Carluccio, per l’originalità e l’impegno dimostrato.

I ragazzi oltre agli stand allestiti nell’area hanno avuto poi l’opportunità di visitare parte del Museo del Calcio che ha sede a Coverciano, partecipandoad una diretta SKY che riprendeva l’evento.