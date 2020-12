Variante Covid in Inghilterra: l’Italia sospende i voli

Una nuova variante di Covid-19 è stata identificata nel Regno Unito. La variante mutata del virus, secondo le autorità britanniche, ha una trasmissibilità molto maggiore, «fino al 70% in più», secondo quanto dichiarato ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa.

“Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza” ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza.