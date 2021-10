Vela, al via il XLIII Campionato Invernale del Circeo

Prenderà il via Domenica 31 Ottobre al Circeo il Campionato Invernale d’Altura 2021/2022 organizzato dal Circeo Yacht Vela Club con la collaborazione della Cooperativa Circeo Primo e con il Patrocinio del Comune di San Felice Circeo.

Giunto alla sua XLIII edizione il Campionato inaugura la stagione delle regate invernali del Sud Pontino, confermando con i suoi 22 iscritti un trend positivo che negli ultimi anni vede il Circeo come nuovo approdo di riferimento per la vela d’altura nel Lazio. Come sempre la straordinaria cornice naturalistica del Promontorio del Circeo, delle Isole Ponziane, e del Tempio di Giove Anxur a Terracina farà da scenario a un campo di regata unico nel suo genere.

Le imbarcazioni iscritte, suddivise in due raggruppamenti Regata e Crociera, avranno a disposizione dieci domeniche di regate da Ottobre a Marzo 2022 per contendersi l’ambito titolo di Campione d’Inverno, il campo di regata verrà posizionato nei pressi del Lungomare Europa al fine di consentire ai numerosi spettatori di assistere alle partenze e agli arrivi.

Tra gli iscritti in classe regata a contendere il titolo a Cavallo Pazzo l’X35 dell’Armatore Enrico Danielli ci sarà Lolifast il Sun Fast 3600 neo Campione Italiano Offshore con al timone Fabrizio Clemente, Vahine 7 il First 45 di Francesco Raponi e i due Hanse 37 Frinky di Francesco Frinchillucci e Tytire del Presidente del Circeo Yacht Vela Club Franco Borsò.

In classe crociera il detentore della scorsa edizione Nano Matto il Bavaria 34 di Piergiovanni Carpitelli dovrà vedersela con Marlin il Dufour 34 degli armatori Tartaglione/Magliozzi e con Apache il Sun Odyssey 33 di Claudio Menichini portacolori del Circeo Yacht Vela Club.

Numerosi gli eventi collaterali organizzati dal Circeo Yacht Vela Club in occasione del Campionato Invernale: Seminari, Corsi, Proiezioni, tanti momenti aggregativi ma soprattutto grande successo per il progetto di sensibilizzazione alle regate “Nessuno Resta in Banchina…” mirato ad offrire imbarco a nuovi appassionati di mare e di vela non ancora armatori.

Domenica 31 ottobre alle ore 09:30 si svolgerà in banchina ,in pieno rispetto dei protocolli anticovid, il consueto skipper briefing alla presenza del Comitato di Regata.

Partner ufficiale della manifestazione Veleria EvolutionSais della Famiglia Scarpa, Sail2sail Charter Broker, Gusto&Tradizione, MyWineStore, 1018 SportWear.

Appuntamento Domenica 31 Ottobre alle ore 11 con il segnale di avviso.

Info Classifiche Foto www.cyvc.it e Facebook Gruppo Circeo Yacht Vela Club