Ventotene, completata la vaccinazione agli ultra ottantenni

“Dopo 21 giorni esatti, è stato praticato il richiamo agli ultra ottantenni di Ventotene.

In tutto i vaccinati sono stati 54 (Pfizer). Nessun effetto collaterale. Il rischiamo per coloro che sono stati vaccinati con AstraZeneca sarà effettuato a metà maggio. Nel frattempo si aspetta l’arrivo del vaccino monodose Johnson. Sarà aperta una piattaforma dedicata ai residenti di Ventotene e, nella data prestabilita, si procederà alla vaccinazione. Un vivo ringraziamento va alle infermiere Mina Sellari e Daniela Tiscione, ai medici Isidoro Scotti e Gaetano De Feo, a Francesca Isaia, alla Presidente della Proloco Rosa Maria Curcio, a Filippo Trento, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, e ancora a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata. Si ringrazia la Società Laziomar per aver reso flessibile, in questa occasione, gli orari di navigazione della Nave “Isola di Procida”.”

Assessore Delegato alla Salute, Dr. Francesco Carta.